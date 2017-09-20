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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики

    С чувством скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных страшным землетрясением

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Его превосходительству Энрике Пенья Ньето.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    С чувством скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных произошедшим в Вашей стране страшным землетрясением.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".

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