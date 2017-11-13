Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Ирака

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Республики Ирак Хайдеру Аль-Абади письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирака, желаю исцеления раненым и пострадавшим, желаю, чтобы последствия стихийного бедствия были в скором времени ликвидированы".