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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Бараку Обаме

    Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, всегда осуждает терроризм и поддерживает борьбу с ним

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате беспощадного террористического акта, совершенного в городе Орландо штата Флорида.

    Сегодня весь мир столкнулся с таким ужасным злом, как терроризм. Подобная ситуация требует всеобщей мобилизации сил и проведения решительной борьбы с терроризмом. Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, всегда осуждает терроризм и поддерживает борьбу с ним.

    Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненых.

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