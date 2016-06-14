Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Бараку Обаме

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате беспощадного террористического акта, совершенного в городе Орландо штата Флорида.

Сегодня весь мир столкнулся с таким ужасным злом, как терроризм. Подобная ситуация требует всеобщей мобилизации сил и проведения решительной борьбы с терроризмом. Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, всегда осуждает терроризм и поддерживает борьбу с ним.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненых.