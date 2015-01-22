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    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с директором компании "Airbus Group International"

    На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между ЗАО Азербайджанские авиалинии и Airbus Group International

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с директором компании "Airbus Group International" Жан-Пьером Таламони.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТадж, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Францией в космической сфере и перспективах его развития. 

    В ходе беседы также обсуждались вопросы расширения сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компанией "Airbus Group International".

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