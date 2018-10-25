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    Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря ООН

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря ООН Рашидом Халиковым.

    Как сообщает Report, передав главе государства Ильхаму Алиеву приветствия и наилучшие пожелания генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, Рашид Халиков отметил значение Бакинского гуманитарного форума и важный вклад этого мероприятия в международное сотрудничество.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил заместителя генерального секретаря ООН Рашида Халикова за участие и выступление на форуме. Глава государства Ильхам Алиев подчеркнул, что участие и выступление Рашида Халикова на форуме свидетельствует о большом значении, придаваемом ООН этому мероприятию.

    Президент Азербайджана с удовлетворением напомнил о встрече с генеральным секретарем Антонио Гуттерешем в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году.

    Глава государства выразил признательность за приветствия генерального секретаря ООН, попросил передать его приветствия Антонио Гуттерешу.

    На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ООН, состоялся обмен мнениями о перспективах связей.

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