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    Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Chevron

    В Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, наша страна является надежным партнером

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом компании Chevron по корпоративному бизнес-развитию Джеем Прайором.

    Как передает Report, Джей Прайор поздравил Президента Ильхама Алиева с продлением срока контракта, предусматривающего совместную разработку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”. Отметив высокий уровень партнерства между компанией Chevron и Азербайджаном, Джей Прайор выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет успешно продолжаться и в будущем.

    Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, наша страна является надежным партнером.

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