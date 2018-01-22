Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Chevron

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом компании Chevron по корпоративному бизнес-развитию Джеем Прайором.

Как передает Report, Джей Прайор поздравил Президента Ильхама Алиева с продлением срока контракта, предусматривающего совместную разработку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”. Отметив высокий уровень партнерства между компанией Chevron и Азербайджаном, Джей Прайор выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет успешно продолжаться и в будущем.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, наша страна является надежным партнером.