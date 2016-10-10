Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10 октября в Стамбуле состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Венесуэла Николаса Мадуры.

Как сообщает Report, на встрече был отмечен хороший уровень политических связей между нашими странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Венесуэла поддерживают друг друга в ООН и других международных организациях, отмечено сотрудничество наших стран в рамках Движения неприсоединения.

Главы государств подчеркнули важность повышения усилий для укрепления связей между нашими странами в различных сферах. Было отмечено наличие очень хорошего потенциала для расширения экономических отношений, а также значение интенсификации связей Азербайджана и Венесуэлы, являющихся производителями и экспортерами нефти, с государствами-членами OПЕК и странами, не входящими в эту организацию. Говорилось также о наличии хороших возможностей для взаимного инвестирования в различные сферы, в том числе в область энергетики.

В ходе беседы было доведено до внимания, что упрощение визового режима создаст хорошую возможность для расширения связей в туристической сфере. Состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в области туризма, культуры, сельского хозяйства, финансов и др.

На встрече было подчеркнуто, что взаимные визиты различного уровня послужат делу углубления отношений наших стран. Коснувшись важности стабилизации цен на нефть, президенты отметили значимость взаимодействия между государствами-членами OПЕК и странами, не входящими в эту организацию.