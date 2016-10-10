Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании BP - ОБНОВЛЕНО

*** 10:30

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в Стамбуле встретился с генеральным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение проходящего в Стамбуле 23-го Всемирного энергетического конгресса, собравшего высокопоставленных представителей из более 60 стран. Было отмечено, что на этом глобальном мероприятии будут обсуждены важные темы, связанные с энергетическими вопросами. Учитывая факт применения в Азербайджане высоких технологий при разработке энергетических, в том числе нефтегазовых месторождений, наша страна в целях изучения мирового опыта в этой области проявляет большой интерес к конгрессу.

В ходе беседы было выражено удовлетворение современным уровнем успешного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP. Было сообщено, что совместные проекты успешно реализуются, работы по проекту "Шахдениз" продолжаются по плану. Также отмечено успешное проведение переговоров по новым проектам на месторождениях "Азери", "Чираг", "Гюнешли".

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.