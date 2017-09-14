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    Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании ВР

    Роберт Дадли награжден орденом Достлуг© President.az

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение подписанного сегодня в Баку Соглашения, отмечено, что новый Контракт века представляет важное значение для двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что долговременное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией BP базируется на взаимном доверии.

    В ходе беседы было подчеркнуто, что ВР является активным партнером в реализации крупномасштабных энергетических проектов, инициатором которых является наша страна.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что Роберт Дадли награжден орденом "Достлуг" Азербайджанской Республики за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и компанией ВР и вручил ему орден.

    Затем была сделана фотография на память.

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