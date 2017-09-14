Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании ВР

© President.az

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение подписанного сегодня в Баку Соглашения, отмечено, что новый Контракт века представляет важное значение для двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что долговременное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией BP базируется на взаимном доверии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что ВР является активным партнером в реализации крупномасштабных энергетических проектов, инициатором которых является наша страна.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Роберт Дадли награжден орденом "Достлуг" Азербайджанской Республики за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и компанией ВР и вручил ему орден.

Затем была сделана фотография на память.