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    Президент Ильхам Алиев: В эти тяжелые минуты азербайджанский народ находится рядом с народом Турции

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, сообщение распространила пресс-служба президента. 

    Глава государства отметил, что глубоко потрясен известием о гибели и ранении большого количества людей в результате совершенного в Анкаре чудовищного террористического акта, выразил глубокое соболезнование членам семей и близким погибших, всему турецкому народу.

    Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в эти тяжелые минуты азербайджанский народ находится рядом с народом Турции.

    Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за проявленное внимание и соболезнование.

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