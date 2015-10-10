Президент Ильхам Алиев: В эти тяжелые минуты азербайджанский народ находится рядом с народом Турции

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, сообщение распространила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что глубоко потрясен известием о гибели и ранении большого количества людей в результате совершенного в Анкаре чудовищного террористического акта, выразил глубокое соболезнование членам семей и близким погибших, всему турецкому народу.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в эти тяжелые минуты азербайджанский народ находится рядом с народом Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за проявленное внимание и соболезнование.