Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане вопрос устойчивого развития экономики находится в центре особого внимания

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в сессии на тему "Регионы в трансформации: Евразия", проведенной в рамках Давосского экономического форума.

Как сообщает Report, ведущий сессии, представив участников, предоставил слово Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава государства подробно охарактеризовал путь развития, пройденный нашей страной с 1991 года. Было отмечено, что наша страна, в первую очередь, успешно осуществившая политическую трансформацию, в период независимости проводила политику открытых дверей и успешно перешла от плановой экономики к рыночной. Диверсификация экономики страны успешно продолжается и в настоящее время. Удельный вес ненефтяного сектора в экономике Азербайджана уже опережает нефтяной сектор.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан плодотворно сотрудничает также с влиятельными международными структурами, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития и реализует многочисленные инфраструктурные проекты. Президент отметил, что Азербайджан уже превратился в страну-донора и финансирует ряд проектов во многих зарубежных странах. Подчеркнув, что Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна будет транспортировать добываемый природный газ в Европу по реализуемому в настоящее время Южному газовому коридору.

Глава государства отметил, что Азербайджан ведет активную борьбу также против вызовов времени, в том числе терроризма. Президент Ильхам Алиев отметил, что реализуемые нашей страной энергетические проекты, наряду с региональным сотрудничеством, открывают широкие возможности и для международного сотрудничества, создавая все условия для получения всеми партнерами пользы от данных проектов. Глава государства констатировал, что в связи падением цен на нефть в Азербайджане ужесточился контроль за расходами, принимаются меры по пресечению допущения фактов расточительства и другие важные мероприятия.

Затем глава государства ответил на вопросы.

Отвечая на вопрос, связанный с геополитической ситуацией, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна уже более 20 лет страдает от захватнической политики Армении, что проведенные за последнее время мирные переговоры не дали никаких результатов. Глава государства особо подчеркнул, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, а также все конфликты на пространстве бывшего СССР должны быть урегулированы путем аналогичного подхода. Неразрешенность таких конфликтов открывает путь к новым конфликтам. Президент Ильхам Алиев заявил, что если армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не будет урегулирован в рамках норм международного права, то это негативно отразится на других странах. Глава государства отметил, что нормы международного права нашли конкретное отражение в Уставе ООН, документах ОБСЕ и других международных организаций. Лишь соблюдая нормы международного права, можно предотвратить распространение двойных стандартов и таких проблем в регионе.

В связи с прозвучавшими на сессии другими вопросами Президент Ильхам Алиев констатировал, что устойчивое развитие экономики в Азербайджане находится в центре внимания. Наша страна предпринимает последовательные шаги по превращению "черного золота" в человеческий капитал. В нашей республике придается важное значение развитию образования. В Азербайджане проводится соответствующая работа по основательному развитию сферы информационно-коммуникационных технологий, наша страна уже вывела на орбиту два своих спутника.

Глава государства отметил, что в Азербайджане успешно реализуются также политические реформы, проводится последовательная работа по повышению благосостояния людей. Он подчеркнул, что наша страна принимает последовательные меры и по усовершенствованию инфраструктуры, наглядным примером чего служит железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит Европу с Азией.

Экс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и другие в своих выступлениях на сессии отметили, что в период независимости Азербайджан прошел успешный путь развития, что достигнутые нашей страной успехи носят образцовый характер.

На сессии состоялся обмен мнениями о геополитической ситуации, вопросах диверсификации экономики, перспективах мировой экономики и экономики ряда стран в связи падением цен на нефть и других проблемах.