Президент Ильхам Алиев: Турецкий народ тесно сплотился вокруг Эрдогана и проявил героизм

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "В июле этого года Турция с честью вынесла сложное испытание".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

Глава государства отметил, что турецкий народ тесно сплотился вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана и проявил героизм: "Они предотвратили попытку военного переворота в Турции, защитили государственность. Помимо этого, построили счастливое настоящее и будущее Турции. В Азербайджане мы гордимся вами".