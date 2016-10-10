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    Президент Ильхам Алиев: Турецкий народ тесно сплотился вокруг Эрдогана и проявил героизм

    В июле Турция с честью вынесла сложное испытание

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "В июле этого года Турция с честью вынесла сложное испытание".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. 

    Глава государства отметил, что турецкий народ тесно сплотился вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана и проявил героизм: "Они предотвратили попытку военного переворота в Турции, защитили государственность.  Помимо этого, построили счастливое настоящее и будущее Турции. В Азербайджане мы гордимся вами".

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