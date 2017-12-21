Президент Ильхам Алиев принял заместителя министра Саудовской Аравии по делам Ислама, призыва и наставления - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя министра Королевства Саудовская Аравия по делам Ислама, призыва и наставления Тауфика аль-Судейри.

Как сообщает Report, Тауфик аль-Судейри выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную в организации проходящей в Баку международной конференции на тему "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог".

Тауфик аль-Судейри с глубоким почтением вспомнил встречу с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в ходе визита в Азербайджан в 1998 году. Он отметил, что с того времени связи между нашими странами стремительно развиваются. Король и народ Саудовской Аравии испытывают чувства большой любви и дружбы к президенту, правительству и народу Азербайджана.

С удовлетворением отметив стремительное развитие Азербайджана во всех сферах за двадцать лет, прошедших с его первого визита в нашу страну, гость сказал, что это стало возможным благодаря политике, проводимой под мудрым руководством президента Ильхама Алиева во имя будущего страны и благополучия народа.

Поблагодарив за теплые слова, глава государства выразил удовлетворение тем, что Саудовская Аравия на высоком уровне представлена на проходящей в Баку международной конференции на тему "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог".

Отметив высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Саудовскую Аравию.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджанское государство и народ высоко ценят то, что Саудовская Аравия не устанавливает каких-либо связей с Арменией, оккупировавшей азербайджанские территории, разрушающей мусульманские памятники и мечети.