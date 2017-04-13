Президент Ильхам Алиев принял Виталия Кличко - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Вспомнив недавнюю встречу в Мюнхене с главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, глава государства выразил надежду на то, что его визит в Азербайджан пройдет интересно, послужит делу укрепления связей между нашими странами, в том числе Баку и Киевом.

Подчеркнув наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного опыта, глава государства Ильхам Алиев сказал, что нынешний визит Виталия Кличко создает возможность для встреч с коллегами, непосредственного знакомства с процессами, протекающими в нашей столице, и спортивными объектами, строящимися в Баку.

Выразив большое чувство удовлетворения от визита в Азербайджан, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что давно не был в Баку, красота нашей столицы произвела на него глубокое впечатление. Он сказал, что в связи с его визитом проделана большая подготовительная работа по расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе Баку и Киевом.

Затем Виталий Кличко преподнес в подарок президенту Ильхаму Алиеву один экземпляр изданной ограниченным тиражом книги-альбома, посвященной всемирно известному боксеру Мохаммеду Али с личным автографом Мохаммеда Али. Отметим, что книга-альбом, подаренная главе нашего государства, является 16-м экземпляром ограниченного тиража.