Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов двух стран

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Албания в нашей стране Генти Газхели.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Эритрея в нашей стране Петроса Цеггая Асгхедома.