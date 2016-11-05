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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов двух стран

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Албания в нашей стране Генти Газхели.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Эритрея в нашей стране Петроса Цеггая Асгхедома.

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