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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Таджикистана и Венгрии

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана© President.az

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Солиева.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в нашей стране Виктора Шедеркени.

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