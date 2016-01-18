Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Швеции и Словении в Азербайджане

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 18 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в нашей стране Ингрид Терсман.

Как сообщает Report, посол Ингрид Терсман обошла строй почетного караула.

Ингрид Терсман вручила президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что азербайджано-шведские связи имеют хорошую историю, глава государства отметил важность расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, и сказал, что для этого имеется хороший потенциал. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность расширения связей между бизнесменами для развития экономических отношений, изучения новых возможностей в этой сфере. Отметив, что в регионе, где расположен Азербайджан, наблюдаются определенные экономические трудности, а в Европе – некоторые проблемы, глава государства выразил надежду на то, что двусторонние связи между нашими странами внесут вклад в укрепление регионального сотрудничества. Подчеркнув успешное развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, президент Ильхам Алиев отметил важность сохранения этих связей в повестке дня наших двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Посол Ингрид Терсман передала главе государства приветствия Короля Швеции Его величества Карла Густава XVI. Она сказала, что ее страна намерена расширять диалог с Азербайджаном. Ингрид Терсман отметила, что наши страны занимают общую позицию в вопросах регионального развития и безопасности, миграции и культуры, международных и многих других вопросах. Подчеркнув хороший уровень экономических связей, посол выразила уверенность в дальнейшем их развитии. Ингрид Терсман сказала, что двусторонние связи наших стран играют особую роль в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Посол заверила, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для укрепления отношений между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Его величества Короля Карла Густава XVI и просил передать его приветствия Королю Швеции.

18 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Словения в нашей стране Игоря Юкича.

Посол Игорь Юкич обошел строй почетного караула.

Игорь Юкич вручил президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что Азербайджан и Словения обладают хорошим опытом сотрудничества в различных областях, глава государства отметил успешное развитие взаимных политических связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение взаимных визитов высокого уровня в расширении двусторонних отношений. Говоря о работе словенских компаний, занятых в различных секторах экономики нашей страны, и азербайджанских компаний, осуществляющих деятельность в Словении, глава государства отметил важность определения сфер эффективного сотрудничества для дальнейшего расширения их деятельности. Выразив надежду на то, что в период дипломатической деятельности Игоря Юкича в Азербайджане связи между нашими странами будут успешно развиваться, президент Ильхам Алиев пожелал ему успехов в работе.

Подчеркнув, что политические связи между нашими странами успешно развиваются, новоназначенный посол Словении в Азербайджане Игорь Юкич отметил значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении связей. Дипломат сказал, что бизнесмены обеих стран заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества. Посол Словении подчеркнул, что приложит все усилия для расширения двусторонних связей между нашими странами в различных областях.

На встрече была особо подчеркнута роль двусторонних отношений наших стран в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.