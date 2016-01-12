Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Алжира и Монголии в Азербайджане

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 12 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжирской Народной Демократической Республики в нашей стране Лахссана Боуфареса.

Как сообщает Report, посол Лахссан Боуфарес обошел строй почетного караула.

Лахссан Боуфарес вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Алжиром находятся на хорошем уровне. Глава государства указал на наличие хороших возможностей для дальнейшего развития этих связей в различных направлениях, в том числе в политической, экономической и других сферах. Президент Азербайджана отметил, что взаимные визиты и сотрудничество представителей бизнеса сыграют важную роль в развитии двусторонних связей. Глава государства подчеркнул значение сотрудничества наших стран в международных организациях, в том числе в рамках ООН. Говоря об успешном взаимодействии двух стран в Организации Исламского Сотрудничества, президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан прилагает усилия для укрепления исламской солидарности и дальнейшего углубления сотрудничества. Глава государства также отметил значение сотрудничества наших стран в области безопасности и борьбы с терроризмом. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности посла в Азербайджане двусторонние связи между нашими странами будут успешно развиваться.

Посол Лахссан Боуфарес передал главе государства приветствия президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиза Бутефлики и его пожелания, связанные с развитием связей между нашими странами. Он отметил, что его страна высоко оценила принятое Азербайджаном решение об открытии посольства в Алжире. Отметив, что уровень сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение, посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения взаимодействия.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиза Бутефлики и просил передать его приветствия главе Алжирского государства.

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12 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в нашей стране Бадамдоржа Батхишига.

Посол Бадамдорж Батхишиг обошел строй почетного караула.

Бадамдорж Батхишиг вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что Азербайджан проявляет интерес к сотрудничеству с Монголией во всех сферах, президент Ильхам Алиев сказал, что для этого имеется хороший потенциал. С удовлетворением вспомнив встречи с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем на различных международных мероприятиях и проведенные с ним переговоры по развитию двусторонних отношений, глава государства подчеркнул, что развитие политических и экономических связей имеет важное значение для наших народов и стран. Сказав, что сотрудничество между бизнес-структурами Азербайджана и Монголии не очень активное, президент Ильхам Алиев отметил значение более близкого знакомства наших стран друг с другом, правильного направления инвестиционных и бизнес-возможностей. Глава государства выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности Бадамдоржа Батхишигина в Азербайджане двусторонние отношения между нашими странами будут развиваться, пожелал послу успехов в деятельности.

Посол Бадамдорж Батхишиг передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа. Посол рассказал об экономических успехах, достигнутых его страной в различных сферах. Он заверил, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития двусторонних связей между нашими странами.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа и просил передать его приветствия главе Монгольского государства.