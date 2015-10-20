​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ОАЭ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 20 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране Мохамеда Хамеля Аль Губаиси.

Как сообщает Report, Мохамед Хамель Аль Губаиси вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты являются близкими и дружественными странами, глава государства сказал, что очень высокий уровень политического сотрудничества между нашими странами вызывает удовлетворение. Коснувшись визитов делегаций различного уровня из Объединенных Арабских Эмиратов в нашу страну, президент Ильхам Алиев отметил наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений, указал на важность определения возможностей в экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, туристической сферах. Подчеркнув значение вопросов региональной безопасности, глава государства также отметил необходимость борьбы с международным терроризмом.

Посол Мохамед Хамель Аль Губаиси сказал, что в его стране все считают Азербайджан дружеской страной. Мохамед Хамель Аль Губаиси выразил удовлетворение тем, что является послом в братской стране, заверил, что приложит все усилия для развития наших отношений во всех сферах.