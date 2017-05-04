Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций

4 мая, 2017 11:33

© Azertag.az Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Насира Абдулазиза Аль-Насера. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.