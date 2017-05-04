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    Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций

    Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана© Azertag.az

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Насира Абдулазиза Аль-Насера.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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