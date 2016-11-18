Президент Ильхам Алиев принял председателя Комитета по международным вопросам Госдумы

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Леонида Слуцкого.

Как сообщает Report, глава нашего государства поздравил Леонида Слуцкого в связи с избранием депутатом Государственной Думы Российской Федерации и председателем комитета по международным делам и расценил его назначение руководителем одного из важных комитетов Государственной Думы как оказанное ему высокое доверие. Подчеркнув, что Леонид Слуцкий будучи председателем комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ранее неоднократно совершал визиты в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев отметил, что его деятельность на той должности служила делу активного развития межпарламентского сотрудничества на пространстве СНГ. Глава государства выразил уверенность в том, что и на нынешней должности Леонид Слуцкий достойно справится со своей работой и впредь будет вносить вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией. Президент Ильхам Алиев пожелал Леониду Слуцкому успехов в его дальнейшей деятельности.

Выразив признательность за теплые слова и поздравления, Леонид Слуцкий сказал: «Для меня имеет очень большое значение совершить первый зарубежный визит в Азербайджан в качестве председателя комитета по международным делам Государственной Думы. Азербайджан для Российской Федерации всегда был и будет важным стратегическим партнером во всех направлениях. Это стратегическое партнерство с каждым годом укрепляется. Благодаря Вашему мудрому руководству Ваша страна за последние годы стала одним из самых развивающихся экономик в более широком масштабе чем пространство СНГ». Леонид Слуцкий отметил, что его страна высоко оценивает внешний политический курс Азербайджана, направленный на развитие стратегических, конструктивных и эффективных партнерских связей с Россией. Никакой внешний и внутренний оппонент не сможет нанести ущерб нашим с каждым годом укрепляющимся отношениям.

На встрече была выражена уверенность в том, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе межпарламентское сотрудничество будут развиваться и впредь.