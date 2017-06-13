Президент Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в Баку руководителей таможенных служб государств-членов СНГ

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителей таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и председателя Исполнительного комитета СНГ, находящихся с визитом в нашей стране для участия в предстоящем в Баку 65-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Report, об этом информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.