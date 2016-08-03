Президент Ильхам Алиев принял начальника Службы государственной безопасности Грузии - ДОПОЛНЕНО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Как сообщает Report, начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури передал главе государства приветствия премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

На встрече была отмечена важность расширения двусторонних отношений между нашими странами в различных областях, в том числе между органами безопасности. Было также подчеркнуто, что взаимодействие органов спецслужб Азербайджана и Грузии вносит вклад в дело укрепления безопасности наших стран. Было отмечено значение визита начальника Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури в Азербайджан с точки зрения проведения обмена информацией между соответствующими структурами наших стран и определения перспектив сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и просил передать его приветствия премьер-министру Грузии.