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    Президент Ильхам Алиев принял начальника Службы государственной безопасности Грузии - ДОПОЛНЕНО

    На встрече состоялся обмен мнениями по развитию отношений между двумя странами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

    Как сообщает Report, начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури передал главе государства приветствия премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

    На встрече была отмечена важность расширения двусторонних отношений между нашими странами в различных областях, в том числе между органами безопасности. Было также подчеркнуто, что взаимодействие органов спецслужб Азербайджана и Грузии вносит вклад в дело укрепления безопасности наших стран. Было отмечено значение визита начальника Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури в Азербайджан с точки зрения проведения обмена информацией между соответствующими структурами наших стран и определения перспектив сотрудничества.

    Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и просил передать его приветствия премьер-министру Грузии.

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