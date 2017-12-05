Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана - ДОПОЛНЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в различных сферах, в том числе в области связи и информационных технологий.

Отметив, что XXIII выставка Bakutel-2017 проводится уже более 20 лет, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение постоянным участием в этой выставке иранских компаний и тем, что Иран представлен на этой выставке на уровне министра. Вспомнив свой недавний визит в Исламскую Республику Иран, глава государства подчеркнул, что встречи, проведенные с Верховным руководителем Ирана и президентом ИРИ, вносят большой вклад в развитие связей. Президент Ильхам Алиев сказал, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере и в секторе связи, выразил уверенность в том, что во время визита министра связи и информационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми будут проведены плодотворные обсуждения перспектив сотрудничества.

Министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми передал главе нашего государства приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. Он также передал признательность президента Ирана за соболезнования, выраженные президентом Азербайджана в связи с землетрясением в городе Керманшах, и солидарность Азербайджана с иранским народом. Подчеркнув, что наши страны успешно сотрудничают в политической, экономической и других сферах, министр выразил надежду на то, что эти связи будут укрепляться и впредь.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, просил передать и его приветствия президенту Ирана.