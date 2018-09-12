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    Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли Чехии - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Чешской Республики Мартой Новаковой.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив визит президента Чешской Республики Милоша Земана в Азербайджан, сказал, что в период после данного визита двусторонние отношения получили успешное развитие. 

    Отметив, что развитие связей между нашими странами в различных областях вызывает удовлетворение, глава государства подчеркнул рост торгового оборота, констатировал необходимость выявления дополнительных возможностей для расширения сотрудничества в экономической сфере. Отметив, что экономическое партнерство имеет широкую повестку дня, что в Азербайджане успешно функционирует ряд чешских компаний, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение расширения сотрудничества между нашими странами в области торговли и инвестиций.

    Министр Марта Новакова, сообщив, что в состав возглавляемой ею делегации входят чешские бизнесмены, констатировала значение предстоящего сегодня в Баку азербайджано-чешского бизнес-форума и выразила уверенность в том, что данное мероприятие внесет вклад в расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

    В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах индустрии, инфраструктуры, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, туризма.

    *** 11:55

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Чешской Республики Мартой Новаковой.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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