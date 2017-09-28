Президент Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Нуреттином Джаникли.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Нуреттина Джаникли по случаю назначения на столь высокий пост министра национальной бороны Турецкой Республики и пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев также выразил удовлетворение визитом Нуреттина Джаникли в Азербайджан через короткое время после назначения на новую должность, сказал, что наши страны являются братскими и поэтому министры Азербайджана и Турции совершают свои первые визиты в братские страны. Подчеркнув, что между нашими странами существует очень хорошее сотрудничество во всех сферах, в том числе в военно-технической, президент Ильхам Алиев отметил широкую совместную деятельность в военно-технической сфере. Глава государства сказал, что закупка военной техники у Турции приумножает мощь Азербайджана. Высоко оценив частое проведение совместных военных учений и в Азербайджане, и в Турции, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это еще больше усиливает турецко-азербайджанское единство и служит укреплению мира и стабильности в регионе.

Министр национальной обороны Нуреттин Джаникли передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Нуреттин Джаникли, в свою очередь, отметив, что Азербайджан и Турция являются братскими странами и наши связи во всех сферах успешно развиваются, сказал, что нашей целью является дальнейшее расширение и укрепление этих связей сотрудничества. Нуреттин Джаникли выразил признательность за поддержку нашей страны в борьбе Турции с ФЕТО.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил также передать его приветствия президенту Турции.