 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана© President.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi