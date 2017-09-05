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    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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