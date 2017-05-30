Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Statoil

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ 30 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Подчеркнув многолетнее успешное сотрудничество Азербайджана с компанией Statoil, глава государства с удовлетворением вспомнил проведенную в Давосе встречу с генеральным исполнительным директором компании Эльдаром Сэтре. Коснувшись значения 24-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», которая пройдет в Баку, Президент Ильхам Алиев подчеркнул традиционное участие в ней компании Statoil.

Исполнительный вице-президент компании Statoil по международному развитию и производству Ларс Кристиан Бахер поздравил главу государства по случаю Дня Республики. Отметив значение проводимой в Баку Международной выставки «Нефть и газ Каспия», Ларс Кристиан Бахер сказал, что делегация компании с нетерпением ждет этого мероприятия.

Подчеркнув, что компания Statoil успешно сотрудничает с SOCAR, Ларс Кристиан Бахер отметил, что компания испытывает чувство удовлетворения от участия в проекте «Азери-Чыраг-Гюнешли».

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и компанией Statoil.