Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa Хамадоуна Тоурена.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa Хамадоуна Тоурена.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
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