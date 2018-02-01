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    Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa Хамадоуна Тоурена.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

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