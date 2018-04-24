Президент Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки России

24 апреля, 2018 09:55

© President.az Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.