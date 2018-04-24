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    Президент Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки России

    © President.az

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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