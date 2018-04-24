Президент Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки России

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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