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    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпосланником и координатором Госдепартамента США - ОБНОВЛЕНО

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником и координатором Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амосом Хокстайном.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и США находятся на высоком уровне и успешно развиваются, выражена уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере.

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