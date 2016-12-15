Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпосланником и координатором Госдепартамента США - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником и координатором Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амосом Хокстайном.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и США находятся на высоком уровне и успешно развиваются, выражена уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере.