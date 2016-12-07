Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Центристского демократического интернационала - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Центристского демократического интернационала (ЦДИ), экс-президентом Колумбии Андресом Пастраной. В состав делегации входят также вице-президент Центристского демократического интернационала Марио Давид и главный координатор Центристского демократического интернационала по Евразийскому, Азиатскому и Тихоокеанскому региону Сезар Россело.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит президента Центристского демократического интернационала Андреса Пастраны в Азербайджан пройдет плодотворно, интересно и внесет вклад в сотрудничество.

Президент Центристского демократического интернационала, экс-президент Колумбии Андрес Пастрана проинформировал о работе, осуществляемой структурой.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Центристским демократическим интернационалом и Азербайджаном, в частности, партией "Ени Азербайджан".