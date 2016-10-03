Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Ирана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолрезой Рахмани Фазли.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран успешно развиваются во всех сферах. Отметив значение проведения регулярных встреч на уровне президентов, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил официальный визит Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Азербайджан в августе этого года и свой последний визит в Иран. Подчеркнув значение повышения связей между нашими странами во всех областях на более высокий уровень, глава государства отметил, в частности, важность развития сотрудничества между министерствами внутренних дел. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит в нашу страну министра внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолрезы Рахмани Фазли послужит дальнейшему укреплению сотрудничества в этой области.

Министр внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолреза Рахмани Фазли передал главе нашего государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Абдолреза Рахмани Фазли сказал: «Президент Хасан Рухани отметил, что согласно договоренностям, достигнутым между двумя сторонами, необходимо прилагать все усилия для расширения и продвижения работы. Господин Роухани выразил надежду на успешное осуществление этой работы».

Абдолреза Рахмани подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между нашими странами успешно развивается и достигнуты очень хорошие результаты.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани и просил передать его приветствия Президенту Ирана.