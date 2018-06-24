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    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Станислава Зася.

    Как сообщает Report, глава нашего государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве и сказал, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью находятся на очень высоком уровне и опираются на партнерские связи, Президент Ильхам Алиев отметил, что наше сотрудничество успешно развивается в области политики, экономики, безопасности и других сферах.

    Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах и расценил это как демонстрацию поддержки, оказанной народом главе государства. Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах, он выразил признательность Президенту Ильхам Алиеву за вклад в развитие наших связей.

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