Президент Ильхам Алиев принял делегацию из Узбекистана

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями при Кабинете Министров Республики Узбекистан Артукбека Юсупова и председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют хорошие перспективы. Вспомнив недавнюю краткую беседу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Саудовской Аравии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе этой беседы было обсуждено будущее этих связей и отмечено, что Азербайджан заинтересован в еще большем расширении сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах, в том числе политической, экономической и др. Глава государства также подчеркнул значение обсуждаемых вопросов, связанных с обменом опытом и сотрудничеством в области религиозных образований. Президент Ильхам Алиев отметил, что конференция, посвященная исламской солидарности, которая пройдет в этом году в Узбекистане в рамках «Года исламской солидарности» в Азербайджане, имеет важное значение и сказал, что эта конференция весьма важна и с точки зрения дальнейшего сближения наших народов и стран. Глава государства также подчеркнул, что в Азербайджане наряду с престижными международными мероприятиями проводится ряд конференций в рамках Организации Исламского Сотрудничества.

Председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан Артукбек Юсупов, в первую очередь, передал президенту Ильхаму Алиеву самые теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Отметив, что братские узбекский и азербайджанский народы связывают исторические узы дружбы, Артукбек Юсупов с чувством глубокого уважения отметил тесные дружеские отношения между первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Он подчеркнул, что в его стране с интересом наблюдают за процессами развития в Азербайджане и успехами дружественного азербайджанского народа.

Глава государства выразил благодарность за приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и просил также передать его приветствия главе государства Узбекистан.