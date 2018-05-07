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    Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

    © Report

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в ходе телефонной беседы президент поздравил Владимира Путина с назначением на пост президента Российской Федерации и пожелал ему новых успехов в его деятельности на благо процветания народа России. 

    Глава государства также поздравил президента России с предстоящим Днем Победы - 9 Мая.

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