Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в ходе телефонной беседы президент поздравил Владимира Путина с назначением на пост президента Российской Федерации и пожелал ему новых успехов в его деятельности на благо процветания народа России.

Глава государства также поздравил президента России с предстоящим Днем Победы - 9 Мая.