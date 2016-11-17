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    Президент Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

    Глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высшем государственном посту

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 17 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента страны.

    Глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высшем государственном посту.

    Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки в различных сферах, в том числе в области политики, экономики, безопасности, энергетической безопасности и других областях, президент Ильхам Алиев отметил, что для дальнейшего укрепления наших связей имеется огромный потенциал.

    Новоизбранный президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление. Дональд Трамп подчеркнул, что слышал о президенте Ильхаме Алиеве много добрых слов и пожелал главе государства успехов в деятельности.

    Новоизбранный президент США Дональд Трамп попросил президента Ильхама Алиева передать азербайджанскому народу его приветствия и наилучшие пожелания.

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