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    Президент Ильхам Алиев поздравил руководство ОАЭ

    Поздравительные письма направлены по случаю национального праздника - Дня независимости

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

    В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".

    Глава государства также направил письмо вице-президенту, премьер-министру Объединённых Арабских Эмиратов и Эмиру Дубая шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше высочество,

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Объединённых Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".

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