Президент Ильхам Алиев поздравил президента Доминиканской Республики

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".