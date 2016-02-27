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    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Доминиканской Республики

    Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине. 

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости.

    Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".

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