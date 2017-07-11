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    Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу государства Монголии

    Надеюсь, что мы приложим совместные усилия во имя развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Монголии.

    Надеюсь, что в соответствии с интересами наших народов, мы приложим совместные усилия во имя развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.

    Пользуясь этой приятной возможностью, от своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монголии – спокойствия и благоденствия".

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