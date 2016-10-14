Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного генсека ООН

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Гутерреш,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Азербайджан с самого начала обретения независимости придает большое значение всестороннему сотрудничеству с ООН, плодотворно сотрудничает со всеми структурами организации, поддерживает позицию ООН в защите международного мира и безопасности и вопросах, вызывающих озабоченность мировой общественности.

С удовлетворением вспоминаю Ваши визиты в Азербайджан, проведенные с Вами встречи и обмены мнениями. Надеюсь, что мы и впредь продолжим совместные усилия в утверждении мира, безопасности и спокойствия на планете, решении глобальных задач.

Мы также возлагаем большие надежды на Ваши личные усилия, как генерального секретаря ООН, направленные на освобождение от оккупации признанных международным сообществом территорий Азербайджана, возвращение более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, к родным очагам, мирное, справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм международного права.

Еще раз поздравляю Вас, желаю Вам успехов на посту генерального секретаря ООН, играющей важную и ведущую роль в преодолении стоящих перед человечеством глобальных проблем, утверждении мира и безопасности на планете".