Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Ливанской Республики

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Ливанской Республики.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути расширения азербайджано-ливанских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества.

Одновременно от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Ливана – благополучия и процветания".