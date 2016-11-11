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    Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Ливанской Республики

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути расширения азербайджано-ливанских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Ливанской Республики.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути расширения азербайджано-ливанских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества.

    Одновременно от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Ливана – благополучия и процветания".

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