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    Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу

    Постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Литовской Республики.

    Убежден, что азербайджано-литовская дружба и сотрудничество, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному литовскому народу – постоянного мира и благосостояния".

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