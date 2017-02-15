Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Литовской Республики.

Убежден, что азербайджано-литовская дружба и сотрудничество, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному литовскому народу – постоянного мира и благосостояния".