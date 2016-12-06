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    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда с восхождением на престол

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Таиландом и впредь будут развиваться и расширяться

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджан направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Сердечно поздравляю Вас с восхождением на престол в качестве короля Таиланда.

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Таиландом и впредь будут развиваться и расширяться.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Таиланда".

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