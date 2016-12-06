Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда с восхождением на престол

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджан направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас с восхождением на престол в качестве короля Таиланда.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Таиландом и впредь будут развиваться и расширяться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Таиланда".