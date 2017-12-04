Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Таиланд.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания".