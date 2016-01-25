Президент Ильхам Алиев поздравил глав государств

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза господину Питеру Косгроуву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Австралии.
Расширение в последнее время азербайджано-австралийских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного мира и благополучия".
Глава государства также поздравил президента Республики Индия господина Пранабу Мукерджи.
В поздравительном письме отмечается:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Республики.
Отношения между Азербайджаном и Индией имеют добрые традиции. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индии – процветания и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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