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    Президент Ильхам Алиев поздравил глав государств

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индии – процветания и благополучия

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза господину Питеру Косгроуву. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин генерал-губернатор,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Австралии.

    Расширение в последнее время азербайджано-австралийских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного мира и благополучия".

    Глава государства также поздравил президента Республики Индия господина Пранабу Мукерджи.

    В поздравительном письме отмечается: 

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Республики.

    Отношения между Азербайджаном и Индией имеют добрые традиции. Убежден, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индии – процветания и благополучия".

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