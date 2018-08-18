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    Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:  

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Афганистаном будут постоянно развиваться и еще больше укрепляться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

    B этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Афганистана – спокойствия и благополучия".

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