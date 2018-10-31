Президент Ильхам Алиев поздравил главу Алжира

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдель Азизу Бутефлике поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня революции.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будут служить интересам наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – благополучия и процветания".