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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Алжира

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Алжирской Народно-Демократической Республики Абдель Азизу Бутефлике поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня революции.

    Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будут служить интересам наших народов.

    Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – благополучия и процветания".

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