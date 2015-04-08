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    ​Президент Ильхам Алиев посетил мечеть Пророка в Медине

    Завершился визит президента в Королевство Саудовская Аравия

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия 7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в городе Медина.

    Как передает Report, глава государства Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили здесь мечеть Пророка.

    Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили намаз в мечети Пророка.

    В ходе знакомства с мечетью собравшиеся здесь люди выражали президенту Азербайджана свое уважение и почтение, передавали главе государства искренние приветствия.

    7 апреля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в Королевство Саудовская Аравия.

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