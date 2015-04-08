​Президент Ильхам Алиев посетил мечеть Пророка в Медине

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия 7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в городе Медина.

Как передает Report, глава государства Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили здесь мечеть Пророка.

Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили намаз в мечети Пророка.

В ходе знакомства с мечетью собравшиеся здесь люди выражали президенту Азербайджана свое уважение и почтение, передавали главе государства искренние приветствия.

7 апреля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в Королевство Саудовская Аравия.